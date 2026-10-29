Enrique Graf en el Salón Dorado del Teatro Colón

Uno de los más destacados pianistas uruguayos de todos los tiempos ofrecerá un recital en el Salón Dorado del Teatro Colónel miércoles 4 de noviembre a las 17:30 horas. El programa incluyela Sonata de la “Marcha Turca”, IK. 331 de W. A. Mozart,Variaciones del estadounidense Lee Hoiby (1926-2011) sobre unaDanza Folclórica de Schubert y la monumental Sonata en SiMenor de Franz Liszt.

El Washington Post escribió después de un recital de Graf en la Galería Nacional de Arte sobre la obra de LeeHoiby, “es un grupo encantador y Graf lo abordó con una maestríamusical consumada.”Ganador del Primer Premio en el Concurso Internacional WilliamKapell, Graf actuó por primera vez en Buenos Aires presentadopor el Mozarteum Argentino.

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La Nación lo describió como un “excelente pianista de gran musicalidad” y Ámbito como “un pianistainteligente, profundo y carismático”. Ha actuado como solista con lasorquestas de Rosario, Cordoba, Tucuman y Mendoza entremuchas de las sinfónicas más importantes de Sudamérica,Norteamérica y Europa.

Sus recitales en salas como Kennedy Center, Carnegie Hall, Lincoln Center, St. Martin in the Fields y apariciones en festivales como los de San Miguel deAllende, Monterrey, Campinas, Kiev, Perugia, Spoleto,Chautauqua, Ann Arbor, son siempre eventos muy elogiados. La Revista Concerto de Brasil escribió en 2024 que “rara vez se oye tanperfecta fusión orgánica y tan completa ósmosis entre el piano y unintérprete.

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”Después de ganar todos los concursos nacionales en Uruguay, el Conservatorio Peabody y la Organización de Estados Americanoslo premiaron con una beca completa para estudiar con el legendario Leon Fleisher.

Desde entonces ha desarrollado una importante carrera internacional grabando CDs como solista conla Filarmónica de Moscú, la Sinfónica de Charleston y la Filarmonica Janacek y varios discos con un diverso repertorio solo y de música de cámara para los sellos Naxos, Centaur, CarltonClassics, Intersound y Cougar Classics.