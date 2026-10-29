“Él es pro Malvinas”: el testimonio del sacerdote peruano que conoció a León XIV

El papa León XIV antes de su llegada al Vaticano, su vínculo con las comunidades peruanas y las anécdotas de su trabajo pastoral son algunos de los aspectos que reconstruye el sacerdote David Farfán Guerrero en Huellas de pastor, el libro testimonial que presentó en Buenos Aires. El religioso peruano conoció de cerca a Robert Francis Prevost durante los siete años en que compartieron experiencias vinculadas con su misión en Perú.

La presentación se realizó en la Torre Macro, donde Farfán Guerrero mantuvo una conversación con Jorge Brito, presidente de la entidad bancaria. Allí recordó con emoción la alegría que sintió, junto con quienes habían conocido a Prevost, cuando se enteraron de su elección como Papa. En Perú, según relató, muchos lo llamaban afectuosamente “Roberto”.

Presentación de "Huellas de Pastor" en Torre Macro | Crédito: Ph: Néstor Grassi

El encuentro también dejó una definición sobre la posición de León XIV respecto de la cuestión Malvinas. Consultado por Brito sobre cómo veía la visita del Pontífice a la Argentina, Farfán Guerrero evitó hablar en nombre de Prevost, aunque fue categórico al referirse a su postura: “Él es pro Malvinas”, afirmó.

Cómo era León XIV antes de ser Papa: su vínculo con los jóvenes

Uno de los aspectos que el sacerdote destacó fue la manera en que Prevost se acercaba a los jóvenes durante su trabajo pastoral en Perú. Según recordó, el entonces obispo proponía actividades deportivas y musicales, e incluso podía acompañarlos a algún concierto de rock.

“Él pensaba acompañar a los jóvenes desde su identidad”, señaló Farfán Guerrero. Y resumió esa forma de construir vínculos con una frase: “Hay que saber ‘perder el tiempo’ con los jóvenes”.

Presentación de "Huellas de Pastor" en Torre Macro | Crédito: Ph: Néstor Grassi

La anécdota permite acercarse a una dimensión cotidiana del actual Pontífice: una manera de acompañar a las nuevas generaciones que, según el testimonio del autor, no se limitaba a las actividades religiosas, sino que también contemplaba sus intereses y sus espacios de encuentro. La obra propone un retrato humano y espiritual de León XIV a partir de la experiencia de Robert Prevost como misionero y obispo en el norte peruano, especialmente en las regiones vinculadas con las diócesis de Chiclayo, Trujillo y Chulucanas.

A través de relatos, anécdotas y recuerdos personales, Farfán Guerrero reconstruye aspectos de la vida cotidiana y del ministerio de Prevost. El recorrido incluye su formación en matemáticas y derecho canónico, así como su adaptación a la realidad social y eclesial de Perú.

Presentación de "Huellas de Pastor" en Torre Macro | Crédito: Ph: Néstor Grassi

El libro también aborda momentos complejos de la historia reciente del país, entre ellos las consecuencias del fenómeno de El Niño y la pandemia de Covid-19. A partir de esas experiencias, el autor describe cómo el entonces obispo afrontó las dificultades desde su responsabilidad pastoral.

Más allá de la reconstrucción biográfica, Huellas de pastor plantea una reflexión sobre el modelo de Iglesia que representa León XIV: una comunidad cercana a las personas, comprometida con la fraternidad y orientada al servicio de los sectores más vulnerables.

Presentación de "Huellas de Pastor" en Torre Macro | Crédito: Ph: Néstor Grassi

“Este relato es, ante todo, el retrato íntimo y conmovido de un hombre, el papa León XIV, que recibió las llaves de San Pedro no para cerrar con candado las puertas del templo, sino para derribar de una vez por todas los muros que nos separaban”, escribe Farfán Guerrero en el prefacio.

El libro invita así a recorrer distintos momentos de la vida de Prevost, desde sus años de formación en Chicago hasta su labor pastoral en Chiclayo y su llegada a Roma.

Quién es David Farfán Guerrero, el sacerdote que conoció a León XIV

David Farfán Guerrero es sacerdote peruano y fue ordenado en 2001. Su vocación se formó inicialmente con los Misioneros Combonianos del Corazón de Jesús y, posteriormente, obtuvo una maestría en Teología Espiritual en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

Actualmente es párroco del templo de Santo Toribio, en Zaña, localidad de la región peruana de Lambayeque, donde desarrolla su labor pastoral desde hace más de once años. Su vínculo con León XIV se remonta a la etapa en que Robert Prevost era obispo de Chiclayo.

La UBA le otorgó el título de Doctor Honoris Causa al papa León XIV antes de su visita a la Argentina



Huellas de pastor tuvo su presentación en la Feria Internacional del Libro de Lima, con la participación de la editorial San Pablo. Luego, su autor recorrió distintas ciudades peruanas, entre ellas Cusco y Trujillo, para participar de presentaciones y conversatorios.

Con su llegada a Buenos Aires, Farfán Guerrero suma un nuevo capítulo a la difusión de un libro que busca acercar a los lectores a la historia personal y pastoral de León XIV, a través de la mirada de alguien que compartió con él una etapa decisiva de su vida.





ML