Venezuela exigió al Banco de Inglaterra la devolución inmediata de sus reservas de oro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió formalmente al Banco de Inglaterra la restitución inmediata de las reservas de oro nacional retenidas en territorio británico, al calificar la situación como una "apropiación ilegítima" y un "robo" de los recursos del país sudamericano por parte de la entidad financiera.

Milei, Bukele y Delcy Rodríguez hicieron silencio ante el triunfo de Lula y dejaron expuestas las grietas de América Latina

Durante su intervención en el Consejo de Vicepresidentes Sectoriales y Ministros desde el Palacio de Miraflores, la mandataria aseveró que no existen "pretextos legales ni políticos" válidos para mantener congelados los lingotes pertenecientes al Banco Central de Venezuela (BCV), y sentenció que ya basta de excusas por parte de las autoridades del Reino Unido.

Como respuesta institucional a este bloqueo, Rodríguez ordenó a la Cancillería y a la Procuraduría General activar de manera urgente todos los mecanismos de presión diplomática y legal necesarios para concretar la devolución del patrimonio, instando además al resto de las áreas del Estado a sumarse activamente a las gestiones.

Esta solicitud de restitución se enmarca en un acuerdo alcanzado junto a sectores de la oposición, específicamente con exdiputados de la Asamblea Nacional de 2015, dentro del proceso de diálogo político, el cual contempla reclamar de forma conjunta la devolución de los activos a través de una delegación paritaria designada recientemente.

El conflicto en torno a estos recursos se remonta al año 2019, momento en el cual el Banco de Inglaterra retuvo aproximadamente 31 toneladas de oro venezolano luego de que el gobierno británico reconociera al entonces diputado Juan Guaidó como presidente interino, negándose desde entonces a devolverle el control de los lingotes al gobierno de Caracas.

Finalmente, las autoridades venezolanas detallaron que el destino de estos fondos una vez recuperados será prioritariamente la atención de los damnificados por los graves sismos ocurridos el pasado 24 de junio, los cuales dejaron un trágico saldo de 6.509 fallecidos, así como también la reactivación y mejora de los servicios públicos esenciales en el país.

De Juan Guaidó a Flávio Bolsonaro: por qué Brasil no es la Venezuela de Maduro



El fallo a favor de la justicia británica sobre Juan Guaidó en el caso oro

La disputa judicial por las reservas internacionales de Venezuela sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia británica resolviera no reconocer los fallos emitidos por tribunales afines al gobierno de Nicolás Maduro. Con esta decisión, el liderazgo opositor encabezado por Juan Guaidó quedó un paso más cerca de tener el control administrativo sobre los más de 1.000 millones de dólares en lingotes retenidos en el Reino Unido.

El fallo, dictado por la jueza Cockerill, determinó la validez de la junta directiva designada por la oposición al concluir que no existen fundamentos jurídicos válidos para convalidar las sentencias impulsadas por el oficialismo venezolano. La magistrada respaldó de esta forma la postura del gobierno británico, el cual sostiene su reconocimiento formal a Guaidó como máxima autoridad interina del país sudamericano desde el año 2019.

El origen de este prolongado litigio se remonta a la decisión del Banco de Inglaterra de retener aproximadamente 31 toneladas de oro venezolano en sus bóvedas, medida adoptada en el marco del reconocimiento político internacional al dirigente opositor. Los intentos del gobierno de Maduro por recuperar el acceso a los recursos, argumentando inicialmente su necesidad para un fondo de ayuda contra el covid-19, se vieron sistemáticamente bloqueados por estos criterios judiciales.

A pesar de este nuevo revés en los tribunales londinenses, el equipo legal del Palacio de Miraflores adelantó que se encuentra analizando la posibilidad de presentar nuevas apelaciones para revertir el fallo. Mientras tanto, el futuro de los codiciados lingotes continúa atrapado en un intrincado laberinto legal y diplomático que define el pulso geopolítico entre Caracas y Londres.