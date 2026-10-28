Caso Loan: qué pueden revelar los 14 testigos que declararán esta semana

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña se reanuda este miércoles 28 de octubre en Corrientes, con una nueva ronda de testimonios destinada a reconstruir las primeras jornadas de búsqueda y revisar los procedimientos realizados durante la investigación. El Tribunal Oral Federal convocó a 14 testigos para las audiencias del miércoles y jueves, entre ellos vecinos, policías y personas que participaron en allanamientos, inspecciones y pericias sobre vehículos y rastros de olor.

Las audiencias comenzarán a las 8.30 y estarán centradas en los hechos posteriores al 13 de junio de 2024, cuando Loan, de cinco años, desapareció después de un almuerzo familiar en el paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio. A más de dos años de su desaparición, el paradero del niño continúa siendo desconocido.

La nueva etapa del debate llega después de las declaraciones de un curandero y un sacerdote, quienes aportaron información sobre los contactos que mantuvo Daniel “Fierrito” Ramírez el día de la desaparición y sobre el comportamiento que observaron en Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava durante los primeros rastrillajes.

Los testigos convocados para este miércoles fueron ofrecidos por el Ministerio Público Fiscal, una solicitud a la que también adhirió la querella. La abogada María Belén Russo Cornara explicó a PERFIL que el objetivo será volver sobre las declaraciones anteriores y reconstruir la participación de cada uno en las distintas instancias de la investigación.

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La letrada aclaró que la querella también propuso sus propios testigos, entre ellos Jorge Luciano Bertón, hijo de María Victoria Caillava, quien ya declaró el pasado 8 de octubre ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Durante aquella audiencia, el hombre respondió reiteradamente que no recordaba detalles de sus movimientos y comunicaciones del 13 de junio de 2024, cuando desapareció Loan.

Sus respuestas fueron cuestionadas por la querella, que señaló contradicciones con los registros telefónicos, las cámaras de seguridad y la actividad del sistema Android Auto de su camioneta.

Los siete testigos que declararán este miércoles

Una de las declaraciones previstas es la de Rocío Clotilde Ayala, vecina de 9 de Julio, quien deberá explicar sus encuentros y comunicaciones con Nicolás “El Americano” Soria, imputado en la investigación por presuntas maniobras de entorpecimiento.

Según su testimonio anterior, Soria se acercó a ella después de una marcha por Loan. Le preguntó qué sabía sobre la desaparición y sobre Mariano Peña, uno de los hermanos del niño, y le manifestó que trabajaba en la búsqueda. También le habría exhibido una supuesta identificación de la agencia antidrogas estadounidense DEA y ofrecido protección.

También está citado Edgar Rolando Maldonado, quien participó como testigo de un allanamiento realizado en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Tacuarí y Plácido Martínez, en 9 de Julio. Durante ese procedimiento se secuestraron teléfonos celulares pertenecientes a Laudelina Peña, tía de Loan y una de las acusadas en la causa.

Por su parte, Darío Esteban Canteros deberá declarar sobre una inspección realizada el 18 de junio de 2024 en una panadería de la localidad y sobre su participación como testigo en una pericia odontológica.

Las pericias sobre los vehículos y los rastros de olor

Las pericias realizadas sobre tres vehículos durante la investigación también ocuparán un lugar central en la audiencia.

Yohana Marisel Parra y Matías Cardozo deberán reconstruir los procedimientos en los que participaron, entre ellos la aplicación de luminol en un Volkswagen Voyage para detectar posibles rastros de sangre, la recolección de elementos de una Ford Ranger y el levantamiento de una mancha rojiza encontrada en un Ford Ka.

Ambos fueron convocados para explicar cómo se realizaron las diligencias y qué observaron durante la obtención de esas pruebas.

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La jornada también incluirá las declaraciones de Jesús Agustín Fernández y Fernando Rafael Alianza, vinculadas con las pericias odorológicas.

Fernández participó como testigo de uno de los procedimientos de análisis de rastros de olor, mientras que Alianza presenció el levantamiento de una muestra atribuida a Loan, posteriormente utilizada en esas pruebas.

Quiénes declararán el jueves 29

La segunda audiencia de la semana también comenzará a las 8.30 y estará dedicada principalmente a los procedimientos de recolección de evidencia realizados durante los primeros días posteriores a la desaparición de Loan.

Entre los convocados se encuentra Ramón José Roldán, quien deberá declarar sobre el levantamiento de una muestra de olor atribuida al niño. Su testimonio se sumará a los previstos para el miércoles sobre las pericias odorológicas.

También comparecerán Ramón Gabriel González y Víctor Andrés Insaurralde, testigos de procedimientos realizados el 14 y el 15 de junio de 2024, respectivamente. El primero presenció la recolección de dos pañuelos descartables con manchas rojizas, mientras que el segundo intervino en el secuestro de una toalla grisácea que presentaba manchas similares.

Por su parte, Rubén Darío González y el oficial principal de la Policía de Corrientes Ricardo Ramón Romero declararán sobre procedimientos de recolección de evidencia realizados el 18 de junio.

La subcomisaria María Paola Vanesa Sotomayor, responsable del área de Bioquímica de la Policía provincial, deberá explicar su participación en el secuestro de elementos encontrados en el baúl de un Volkswagen Voyage el 17 de junio de 2024.

La nómina se completa con Diego Ariel Navarro, cuya convocatoria fue incorporada mediante una resolución del tribunal fechada el 26 de octubre. En esa misma disposición, los jueces dejaron sin efecto la citación del médico policial Eduardo Villarreal, inicialmente prevista para el jueves, y suspendieron por cuestiones de agenda la audiencia programada para el 5 de noviembre.

Los testimonios que volvieron a poner el foco en Ramírez, Pérez y Caillava

La reanudación del juicio llega después de una jornada de testimonios que volvieron a poner bajo la lupa a Daniel “Fierrito” Ramírez, Carlos Pérez y María Victoria Caillava, al revelar nuevos detalles sobre sus contactos y comportamientos durante las primeras horas de búsqueda de Loan.

Uno de ellos fue Fernando Ariel Gálvez, un curandero de Gobernador Martínez que contó que Daniel “Fierrito” Ramírez lo llamó el 13 de junio de 2024 para pedirle ayuda. Según explicó, el acusado le relató que había participado de un almuerzo en el campo y que un niño se había perdido después de salir a buscar naranjas.

“Él pensaba que yo podía ver a las personas, pero no tengo esa capacidad”, sostuvo Gálvez ante el tribunal. También recordó que le había dicho que Loan “no debía estar lejos”, aunque aclaró que no tenía ninguna manera de conocer su ubicación.

El testigo afirmó que mantuvo nuevas comunicaciones con Ramírez durante aquella tarde y noche. Cerca de las 22, le manifestó que los adultos que habían participado del almuerzo debían saber qué había ocurrido, porque eran responsables del cuidado del niño.

El sacerdote Cristian González, de 9 de Julio, también declaró sobre los primeros días de búsqueda. Contó que el 15 de junio de 2024 se acercó al paraje Algarrobal y se encontró con Carlos Pérez y María Victoria Caillava.

Durante la audiencia se recordó una declaración anterior del religioso, en la que había señalado que esperaba encontrar a la pareja “destrozada” por la desaparición, pero que la había visto “demasiado tranquila”.

González también contó que había prestado la casa parroquial al entonces comisario Walter Maciel, otro de los principales imputados por la desaparición de Loan. Además, recordó que recibió allí a "El Americano”, y Alan Cañete, ambos acusados de entorpecer la investigación.

Durante la misma audiencia declaró Ramona Sotelo, enfermera y amiga de Mónica Millapi, quien contó que la acusada la llamó entre las 17 y las 18 del día de la desaparición para preguntarle si conocía a algún vidente que pudiera ayudar a encontrar al niño.

También declaró Juan Martín Ledesma Santinón, quien recordó que Antonio Benítez lo llamó el 13 de junio para avisarle que no podría trabajar al día siguiente porque estaba buscando a su sobrino. Según relató, Benítez le dijo que el niño se había perdido cuando “salió a caminar” por el campo.

cp